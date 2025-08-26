Kontrowersyjne dofinansowanie z KPO dla zespołu "Poparzeni Kawą Trzy"
"Przy okazji dotacji z KPO "na kulturę" zastanowiło mnie dlaczego lewicowi dziennikarze prorządowi grający po godzinach w zespole "Poparzeni Kawą Trzy" założyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w czerwcu 2024 roku. Zespół-spółka? Więc spytałem AI. I już rozumiem."VoxClamantisInDeserto
https://x.com/MrJohnBingham/status/1960072258354856256
@lobo: Bo mamy juz Kosciol Sw AI (tez czxesto, takze w prywatnych rozmowach slysze "Wrzuciłem w AI i tak mi powiedzial/pokazal/zrobil". Zero weryfikacji. Zero przemyslenia.
Trolle już się rozpisały nawet się nad tym nie zastanawiając xd
Nie ma popytu - won z rynku, a nie sztuczne przedłużanie kariery za pieniądze podatników.
@Tomek3322: z jakiego założenia? A w znalezisku nawet nie ma nic o kwotach, jakie zostały przekazane i na co. Nie głupio ci tak zwyczajnie, że robisz z siebie tresowaną małpę aktywowaną na "TUSK ZŁY"?