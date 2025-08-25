Motocykliści dokuczają obywatelom - snajper rozwiąże problem !!!
Wszyscy mają dosyć brawurowej i niezgodnej z przepisami jazdy motocyklistów, przeciskania się w korku pomiędzy samochodami na milimetry, jazdy 200 km/h przez miasto. Policja sobie zupełnie z tym nie radzi. Pojawił sie obywatel, który sam wymierza sprawiedliwośc i strzela do nich z wiatrówki xD.SympatycznyWiewior
Twój komentarz mógłby mieć sens, gdybyśmy żyli w idealnym świecie. W świecie, w którym służby są dofinansowane i nie są chamami, którzy ignorują lamanie prawa (vide perypetie Konfitury oraz Galeńskiego, gdzie w 90% mamy do czynienia z upomnieniami).
Tam, gdzie obywatele czują się ignorowani i zostawieni sami sobie, mamy do czynienia z samosądami.
Chodzi (zgaduję)
@jan-fifalski: Tramwaje, autobusy, pociagi. Wszystko sie nie lapie. Gratuluje, wlasnie wywaliles caly publiczny transport z miast. Nie pamietam gdzie, ludzie narzekali na jakis klub czy restauracje, narzekli tak dlugo, az zbadano poziom halasu, najwiecej halasu powodowal tramwaj, nagle halas z klubu/restauracji przestal przeszkadzac.....
@Hi_Lo_Hi: Ale co ty linkujesz? Te poziomy halasu z twojego linka to.... SRODEK AUTOBUSU.
Nie zawsze. Czasem pół konia mechanicznego mniej. Albo dziesieć mniej. Już tłumaczę.
Układ wydechowy zbudowany przez producenta zwykle jest tak zbudowany, że powoduje "wysysanie" spalin z cylindra (zjawiska falowe, rezonanse, "takie tam stożki"), przez co praca silnika jest efektywniejsza. Oczywiście nie w każdym zakresie, ale zwykle w tym najbardziej użytecznym.
Wycinając "na pałę" pół układu mamy słabe szanse na dobre dostrojenie do specyfiki silnika. Z resztą wystarczy zobaczyć, ile
Co do przeciskania w korku, to sorry, ale to głupota czepiać się tego. Dzięki temu są mniejsze korki, chyba lepiej, żeby wszystkie skutery i motory objechały korek i wystartowały razem z przodu niż ma każdy grzecznie czekać. W usa coraz więcej stanów pozwala na lane splitting,
Najlepszy snajper z superszybką amunicją miałby problem zrobić headshot motocyklisty w trakcie jazdy. A co dopiero amator z wiatrówką podatną na wiatr.