18-latce odebrano dziecko godzinę po porodzie. Cała wyspa protestuje
Duńczycy odebrali dziecko 18-letniej migrantce z Grenlandii i przekazali je do rodziny zastępczej. Decyzja rozsierdziła mieszkańców wyspy, którzy masowo wyszli na ulice stolicy Nuuk. Duńskie służby podjęły decyzję, opierając się na wynikach testu kompetencji rodzicielskich.VoxClamantisInDeserto
Nie każdy nadaje się na bycie rodzicem. W PL nie zabierają dzieci praktycznie nigdy i te dzieci do 18 roku życia krążą między domem dziecka a patologicznym domem rodziców.
Duńskie służby socjalne mają na swoim koncie różne afery więc ich zachowanie mnie nie dziwi. Agencje adopcyjne, działające pod nadzorem państwa i Ministerstwa Spraw Socjalnych, sprowadzały dzieci z Korei Południowej w ramach masowego programu adopcyjnego. Płaciły miliony koron duńskich koreańskim sierocińcom za ułatwianie adopcji, co eksperci określają jako część "przemysłu adopcyjnego" (tzw. baby