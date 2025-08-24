I tak powinno być. Ulica ma trzymać władzę za mordę a nie władza naród rozgrywać w internecie botami. Im więcej cenzury w internecie tym lepiej - ulica jest od wyrażania niezadowolenia a nie kontrolowany internet. W Polsce wystarczy już dziś tylko kropla bo czara jest już pełna. Spotkać się, zorganizować zgromadzenie narodowe i powiedzieć dość okradaniu Polaków, pluciu w twarz i wmawianiu że deszcz pada