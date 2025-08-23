dziecko zostało odebrane z powodu traumy, jakiej doznała z rąk swojego przybranego ojca, który przebywa w więzieniu i który wykorzystywał kobietę seksualnie.

Nie wiem jak dokładnie wygląda ten test psychologiczny, ale jeśli ta matka cierpi na nieleczony ptsd, to odebranie dziecka, choć szokujące, nie jest zupełnie pozbawione sensu.Uważam, że w takich przypadkach lepiej objąć taką rodzinę opieką psychologiczną i monitorować postępy, niż umieszczać dzieci w rodzinach zastępczych.