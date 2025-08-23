Odebrali jej dziecko godzinę po porodzie. Po nielegalnych testach
Duńskie władze odebrały grenlandzkiej matce dziecko godzinę po porodzie. Wcześniej kobietę poddano testom "kompetencji rodzicielskich", mimo tego że nowe prawo tego zabrania.potworzak21
Komentarze (62)
Grenlandzkiej matce mogli odebrać. Muzułmańskiej matki i jej dziecka nie odważyliby się nawet dotknąć, bo za godzinę mieliby zamieszki i płonące auta w całym mieście. To są te detale ¯\(ツ)/¯
Dzieci zabrali po 2 latach kontroli. Nie wiem czy podczas tych kontroli byli przynajmniej raz trzeźwi.
Na szczęście Kolumbia jest daleko i wcale nie przyjmujemy z niej inżynierów.
A to spoko, na innych obywatelach można, to nie jest rasizm :D
@HeniekZPodLasu: Jest to odpowiedź na działania duńskiego rządu, który redukował liczebność grenlandzkich Eskimosów poprzez regularne odbieranie im dzieci, a także systemową kastrację kobiet.
https://www.bbc.com/news/world-europe-66990670
Jest na ten temat nawet film (ZAJEBISTY!), szczerze polecam - Kartoteka 64
Z tego co się orientuję jest to część trylogii.
Dzięki za namiary na film, będę co miał oglądać wieczorem.
Nie wiem jak dokładnie wygląda ten test psychologiczny, ale jeśli ta matka cierpi na nieleczony ptsd, to odebranie dziecka, choć szokujące, nie jest zupełnie pozbawione sensu.
Uważam, że w takich przypadkach lepiej objąć taką rodzinę opieką psychologiczną i monitorować postępy, niż umieszczać dzieci w rodzinach zastępczych.
@Brut_all: tak, Duńczycy to rasiści i chcą wykończyć kulturę Grenlandczyków
Za to co Duńczycy odpierd .. na Grenlandii powinni ponieść surowe konsekwencje, odszkodowania powinny iść w miliardy Euro. Ci ludzie powinni wybrać sobie USA za protektora + nowojorskie kancelarie prawne, Duńczycy niech płacą odszkodowania.
@kristoflampart: kasyna na Grenlandii? To może się przyjąć.
Teraz już wiesz dlaczego Adolf ich delikatnie traktował ( ͡° ͜ʖ ͡°)
