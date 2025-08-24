Moja dawna znajoma wzięła dziecko na wychowanie z Litwy, wykształciła a potem to dziecko już jako prawnik wystąpiło o 200 000 zł. tytułem alimentów czy też jakiegoś innego odszkodowania od niej. Nie wiem sam czy to możliwe czy też to bujda? Nie mam już kontaktu z tą panią żeby dopytać... Ale tak mi się kiedyś zwierzyła z łzami w oczach...