Trudno się dziwić. Atakuje nas Rosja - bo pomagamy Ukrainie. Atakuje nas Ukraina - bo szkalujemy UPA. Atakuje nas Izrael - bo to przecież oni są bardziej pokrzywdzeni niż my. Możliwe, że prewencyjnie atakują nas Chiny, bo wyrastamy na światową potęgę gospodarczą, oraz Niemcy i Francja - z zazdrości, że u nas żyje się lepiej. Czy coś pominąłem?