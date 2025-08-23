Polska na celowniku hakerów. "Numer jeden w Europie"
Polska znalazła się na pierwszym miejscu najczęściej atakowanych państw w ramach tzw. haktywizmu, czyli motywowanych politycznie ataków hakerskich, wyprzedzając m.in. Ukrainę i Izrael.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
@ApageZ: xD
@ApageZ: Padłem ze śmiechu
@3majmipiwo: To tak jakby powiedzieć że lepiej nie mieć samochodu bo ciężko go zabezpieczyć przed kradzieżą ¯\(ツ)/¯
Po prostu to co mamy umiemy relatywnie bardzo dobrze obronić cybernetycznie. A to, że nie mamy więcej jest spowodowane innymi czynnikami.
Typa zgarnęli za udział w ataku DDoS, a media jak zwykle zrobiły z niego “hakera”, bo odpalił DDosię — ruską apkę z Telegrama, gdzie wystarczy kliknąć "start" i twoje łącze leci na stronki z listy od FSB.
Co atakowali? Urząd Gminy w P----------e Dolnym, bibliotekę w Chrzanowie i stronę festynu strażackiego w Radomiu. I potem raport:
„Polska zhakowana, operacja