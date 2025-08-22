3 minuty u lekarza, a rachunek to 300 zł. Tak dziś wygląda prywatna opieka zdrow
Prywatne gabinety zamiast ratunku stają się pułapką. Rosną ceny, spada jakość, a skarg do RPP przybywa z każdym miesiącem. Nawet 300 zł za trzyminutową wizytę. Gdzie kończy się leczenie, a zaczyna biznes?herozone
Komentarze (182)
Już w filmie znachor była służba zdrowia przedstawiona we własciwym świetle kilkadziesiąt lat temu. Profesor Wilczur ich wyjaśnił.
Tymczasem: Znajoma jest na poczatku ciazy, ma lekkie odchyly z TSH. Trzech lekarzy:
- internista: Brac tabletki (X mg)
- ginekolog w trakcie specki z endokrynologii: Pani, polowa kobiet tak ma, odstawic tabsy, wszystko ok.
- Endokrynolog (w wieku przedemerytalnym): Brac, nawet wiecej!
Jedna osoba, zaden
Jeśli po porodzie zaczną jej wypadać na masę włosy - witaminy i wcierki, bo jak nie pobudzi wzrostu
Wcześniej byłem u gastrologa na NFZ. Skarżę się cały czas na mocną niedowagę, zrobili mi wyniki i wszystko niby jest ok,
Chyba jesteś jakiś przytrzymany :-)