W Japonii starsi pracownicy dostają pensję za bezczynne siedzenie przy oknie.
Madagiwa zoku to japońskie określenie na pracowników odsuniętych od realnych obowiązków i sadzanych przy biurku pod oknem. Wynika to z charakterystycznej dla Japonii lojalności pracownika wobec firmy i opiekuńczego podejścia korporacji, które nie zwalniają wprost mimo braku przydatności.matti-nn
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
I to nie jest żaden wstyd, tylko ludzkie podejście. Skoro ktoś poświęcił lata swojego życia, na to by firma urosła, to czemu firma ma nie odwdzięczyć się pracownikowi? I to nie jest tak, że Ci
@NaMoment:
Szkoda, że o nim zapominają kiedy każą pracownikom z---------ć 16h na dobę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A jak nie chcesz "to tam są drzwi" i przy okazji obrobią ci dupę, żebyś przypadkiem nie znalazł zbyt szybko nowej pracy.
@NaMoment: Ale wiesz, że każdy kij ma dwa końce? I ludzie w Japonii boją się dawać wypowiedzenie, bo management będzie od Ciebie oczekiwał wyjaśnień czemu ich opuszczasz? I nawet zatrudniają ludzi, którzy rzucą papierami za Ciebie?
U nas się to nazywa urzędnik.
Przypominam dla przykładu że jeszcze do niedawna homeseksualizm w japonii oficjalnie nie występował ;-)
Pytam bo mnie to zaciekawiło