Kierowcy Bolt będą filmować pasażerów. Zdjęcia np kobiet zostaną u kierowców
Bolt wprowadza możliwość filmowania pasażerów przez kierowców. Kontrolę nad filmem i zdjęciami będzie miał tylko kierowca - często obcokrajowiec. A to stwarza ryzyko, że zdjęcia np młodych pasażerek trafią na niebezpieczne strony lub staną się środkiem do szantażu, Firma umywa ręce.SmutnyStaruszek
- #
- #
- #
- #
- #
- 95
- Odpowiedz
Komentarze (95)
najlepsze
@tenloginnieistnieje: jak to? przecież jest domniemanie niewinności. Chyba że jakieś prawo ministry nierówności, i to jakaś wyjątkowa sytuacja?
Wydaje mi się, poprawcie mnie jeśli się mylę, że nagrania w biedronce też trafiają tylko do biedronki.
A to stwarza spore problemy.
To rodzi pytania o prywatność i bezpieczeństwo pasażerów, a dla kobiet może oznaczać szczególne ryzyko nadużyć.
@Grymas-Tysiaclecia ale no Ty tak serio? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Po drugie jakie prawo taka obrona. Jak słowo baby może zniszczyć facetowi życie, to liczba nagrań rośnie, Miecz i tarcza.
No chyba jak mu Julka pokaże małże do wstecznego lusterka.
Generowanie deepfejków dla jakiś randomowych lasek z pewnością będzie warte zachodu. Podobnie z szantażami, kto bedzie sprawdzał czy to jej facet czy nie?. Odział zamiejscowy w Indiach będzie szukać ich FB?
@Grymas-Tysiaclecia: kolego oszalejesz gdy dowiesz się o istnieniu Instagrama i Facebooka ( ͡° ͜ʖ ͡°), a jeszcze lepiej gdy zapoznasz się z polskimi przepisami, które pozwalają każdemu fotografować i filmować każdego w przestrzeni publicznej :D
Skoro już zrobili system nagrywający dla bezpieczeństwa. To po jaką cholerę dali kierowcom prawa administrowania tymi nagraniami? Niech zamkną system tak żeby nagrania byly przechowywane w formie zaszyfrowanej i żeby bolt mógł je sobie odszyfrować w razie jakiegoś incydentu spornego. I po problemie. I niech sobie kierowca wozi te nagrania ile chce bez dostępu do nich.
W ten sposób zabezpieczą zarówno kierowców jak pasażerów. Tymczasem w