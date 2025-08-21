ZAIKS, artyści i podatek smartfonowy. Po co nam opłata reprograficzna?
- Skandalem jest fakt, że w ogóle mówimy o tej opłacie reprograficznej. Rozumiem, że to nie polski wymysł, lecz także nacisk prawa unijnego. Ale żeby to obejść wystarczyłaby wprowadzić minimalną stawkę 0,001%, by spełnić dyrektywę, bez pompowania tego absurdu - mówi dr hab. Bartłomiej Biga.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (17)
żeby można było piracić w zgodzie z sumieniem? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ehh tylko po c---a mi w ogóle kopiować te dzieła na jakieś nośniki kiedy mam Tidala albo Spotify. W ostateczności YT.
Dzisiaj na wykopie dowiedzialem sie o fajnym programiku, znalazlem go tutaj https://www.qbittorrent.org/ i polecam kazdemu ¯\(ツ)/¯
Ja bym zaczął od dowiedzenia się w jaki sposób i czy w ogóle ten podatek trafia do artystów. A jeśli trafia to w jakiej cześci.
Jak zam tych kutasów z Zaiks to w ogóle.