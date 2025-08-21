Znowu wylanie dziecka z kąpielą, jakie to Polskie, oczywiście to Polak poniesie koszty, mimo iż nie używa sprzętu do słuchania i oglądania pożal się Boże Polskich artystów a powinien płacić im host czyli youtube, spotify, deezer, applemusic itp goowienka, rząd ma niesamowitą łatwość opodatkowywać dobre podstawowe potrzebne do codziennego funkcjonowania, to nie będzie nic innego jak socjal od najbiedniejszych do bogatych artystów jeszcze chwila a okaże się że może będziemy fundować jachty Pokaż całość