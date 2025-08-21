Nasze restauracje sa tak drogie, ze nawet Arabowie ich unikaja XD
Arabscy turyści wciąż chętnie odwiedzają Zakopane, ale wydają mniej m.in. w restauracjach i sklepach. Wciąż nie oszczędzaja na noclegach, ale zamawiaja jedna pizze i dziela sie nia z rodzina.topikPajak
Komentarze (106)
@blessed_by_swiezonka: Nikt by nie wiedział, że są prawicowi, gdybyś się nie w---------o z politycznym komentarzem.
Jeżdżę czasem turystycznie po kraju, no i rozumiem że w takiej Warszawie czy Krakowie, w lokalu w centrum miasta trzeba za prosty jednodaniowy obiad plus napój trzeba zapłacić koło 50 zł.
Natomiast czasem jadę do mniej popularnej miejscowości, albo w góry, albo nad morze, i często jakiś gówniany średni obiad do tego coś do picia, to 60-80 pln dla jednej osoby. Mówię
@Jare_K: No i dlatego się wycieczki "Mahometów" w góry na dłuższą metę nie utrzymały. Po prostu Mahomet nie mógł na to patrzeć i podniósł ceny.
1. Nie ufaja, ze jedzenie jest halal (nawet jesli jest napisane ze jest halal, to ogolna informacja i zrozumienie jest takie ze w Polsce nic nie jest halal),
2 Polskie jedzenie im po prostu nie smakuje.
Efekt jest taki ze zamawiaja pizze bez miesa, bo na pewno jest halal i jest bezpieczna smakowo, wiec sie napchaja i nie chodza glodni.
@dzoker: pokaz jak o---------z pizze 60cm :)
@Banita77: Ktoś ci to każe komentować? Dlaczego od razu zacząłeś pisać o Warszawie, typie ogarnij się xD