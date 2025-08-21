Pogadajmy o cenach. Czy ze mną jest coś nie tak.



Jeżdżę czasem turystycznie po kraju, no i rozumiem że w takiej Warszawie czy Krakowie, w lokalu w centrum miasta trzeba za prosty jednodaniowy obiad plus napój trzeba zapłacić koło 50 zł.



Natomiast czasem jadę do mniej popularnej miejscowości, albo w góry, albo nad morze, i często jakiś gówniany średni obiad do tego coś do picia, to 60-80 pln dla jednej osoby. Mówię Pokaż całość