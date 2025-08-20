O 69 proc. mniej interwencji policji w Koninie po wprowadzeniu nocnej prohibicji
Ponad 280 interwencji domowych mniej zanotowała konińska policja od lutego do czerwca tego roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. To spadek o ponad 69 proc. przekazała mł. asp. Sylwia Król z KMP w Koninie. W lutym w mieście wprowadzona została nocna prohibicja.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (138)
Pamiętam jaki był kwik i jęk na początku, a nie dość że prawie nikt na tym nie stracił, to społeczeństwo zyskało.
Na pewno mniej normalnych ludzi teraz cierpi :)
Bo najważniejsza WOLNOŚĆ!!! to a-----l dla patusów a nie jakaś cisza i spokój dla normalnych ludzi.
@996ef650daf32b92bf708bc9376908ea: statystyki na przestrzeni paru lat poproszę.
W sumie to ten rodzaj p---------a głupot który jest atrakcyjny dla intelektualnych zer