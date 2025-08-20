Na gwałtowny wzrost cen wielu słodkości z czekolady ma wpływ wyższa cena kakao, która utrzymuje się od miesięcy. O tym, że ten surowiec znacznie podrożał było wiadomo już w 2024 roku. Mimo upływu czasu, jego cena wiele się nie zmieniła. A czekolada skoczyła w górę!