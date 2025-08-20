Czekolada w sklepach droższa o ponad 40%
Na gwałtowny wzrost cen wielu słodkości z czekolady ma wpływ wyższa cena kakao, która utrzymuje się od miesięcy. O tym, że ten surowiec znacznie podrożał było wiadomo już w 2024 roku. Mimo upływu czasu, jego cena wiele się nie zmieniła. A czekolada skoczyła w górę!FXMAG
Komentarze (63)
najlepsze
Teraz trochę wracam do chipsów, bo są często w promocji po 4 zl, ale i tak kupuje ich mniej.
Czekoladę tak samo czasem lubilem zjeść, a od kilku miesięcy zero.
serio myślisz że ktoś żyje z pensji kasjerki?
słyszałeś afery o koko w bananach? no właśnie
teraz połącz kropki
p.s.
potwierdzone info od kasjerki