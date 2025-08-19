18-latek zmasakrował, a później utopił 47-latka. Ruszył proces
Przed olsztyńskim sądem ruszył we wtorek proces Gabriela A. Jest on oskarżony o zabicie w 2024 r. mężczyzny, który w wigilijną noc szedł na pasterkę. Swoją ofiarę najpierw brutalnie pobił, a potem utopił w zbiorniku retencyjnym. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie.o__0
Komentarze (38)
najlepsze
@wonsz337: xD
Młody wiek, na pewno się zmieni... bla bla bla.
Prawda jest taka, że dostanie te minimalne 15 lat o ile łaskawy prokurator nie zmieni zarzutów na pobicie ze skutkiem śmiertelnym a wtedy to góra 4 lata i znowu można zabijać przypadkowych ludzi ¯\(ツ)/¯
Napisałbym coś o tym, jak takie elementy powinno się przetwarzać, ale moderacja lubi chronić bandziorów.
@tellet: Powinno być jak w stanach i tytuł wykopu powinien brzmieć: np: "grozi mu co najmniej podwójne dożywocie"
