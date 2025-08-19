Historia upadku kombajnów BIZON
Materiał na temat historii upadku naszych słynnych, płockich kombajnów Bizon. Maszyn takich jak Bizon Z050 Z058 Super, Vistula, Bizon Z058 Rekord, Bizon BZ Z110, Bizon Gigant czy Bizon Dynamic nie trzeba nikomu przedstawiać - są one jeżdżącymi pomnikami historii polskiej motoryzacji.mirekwirek
Komentarze (53)
@Wloczykij2 u mnie już się Bizonów nie widuje, dominują zachodnie używane właśnie też.
@Lilac: A wiesz, że każdy kraj zachodu też jest uzależniony w 100% od zachodu?
Żaden kraj nie jest samowystarczalny.
No i moja teoria skąd nazwa Bizon - za komuny (pamiętam lata 80) cała wieś polowała na Bizona i były kłótnie kiedy na czyje pole ma wjechać. Nie potrafili się dogadać, umówić wcześniej. To było ordynarne polowanie. :)
@shiverr: no własnie odwrotnie. Fendt ma ciemny kolor, a Class jasny
Za komuny się sprzedawało wszystko, bo nie było alternatywy. Ja trzeba było konkurować że sprzętem z zachodu to już nie było tak lekko.