Elity niszczą Europę i Polskę?
Obietnica transformacji - studiuj, pracuj, weź kredyt, a awansujesz - została złamana. Młodzi ludzie spełnili swoją część umowy, ale awans blokują układy, nepotyzm i zamknięte kręgi władzy. To rodzi frustrację i populizm.VoxClamantisInDeserto
Europa siedzi dziś w bardzo gęstym „węźle cykli” – rzadko kiedy aż tyle warstw historii domyka się naraz. W praktyce oznacza to, że nie kończy się tylko jedna era, ale kilka równoległych porządków. Najważniejsze, które można wskazać:
1. Cykl hegemoniczny (Arrighi, Braudel)
Hegemonem globalnym były kolejno: Wenecja/Genua → Holandia → Wielka Brytania → USA. Europa od czasów brytyjskiego imperium nie pełni już roli rdzenia, a dziś widzimy ostateczne domknięcie europejskiego „stulecia przewagi” (XIX w.)
Co do przewidywania przyszłości - właśnie się zaczynają najgroźniejsze dwa lata dla Europy, okienko strategiczne, jeśli dojdzie do wojny w tym czasie to po nas.
Obecna sytuacja UE wygląda identycznie jak Polska przed rozbiorami - podział na księstwa, małe grupy interesów niezdolne do zorganizowania się tak szybko jak państwa zarządzane
Najbardziej bawią mnie ludzie, którzy widzą jakiś mały kawałeczek całości i uważają, że opodatkowanie bogaczy czy kataster zmienią ich los. ;)))
@xceed: ch tam że 300, te "prestiżowe" jak UW to też niezła popelina. Studiowałem na dwóch kierunkach na UW, po tym doświadczeniu nie mam żadnego szacunku do takich instytucji. Z zewnątrz blichtr i prestiż, ale jat w to wejdziesz to szybko poznajesz bute i arogancję, pod którą kryje się bylejakość, dziadostwo
Polska dzisiaj jest dokładnie tym czym miała być, kiedy zaczynano te projekt po 89r. Myślę się?
@versum_weaver: kto obiecywał?
Btw. Tych alkoholików sam sobie dorobiłeś, ale jak nie ma się ambicji to co ma się stać? Co wy liczycie, że skończenie studiów, które mają wątpliwy poziom będzie wam dawało dobra prace na tacy? No ludzie, miejcie litość.
Głównym hamulcem dobrobytu Polaków jest imigracja, ludzie idą na studia aby dobrze zarabiać, co jest sprzeczne z tym czego oczekują pracodawcy którzy chcą płacić ochłapy.