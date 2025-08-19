Najśmieszniejsze jest to że rozwiązania które proponują elity by walczyć z nierównościami to progresywne podatki od pracy. Osoby pracujące żeby się utrzymać płacą większe podatki niż ktoś kto ma kilka mieszkań na wynajem. Ktoś kto się nie urodził w bogatej rodzinie i musi normalnie pracować, jest walony dochodowym żeby nie mógł się wybić i jest to przez elity przedstawiane jako społecznie uczciwe i konieczne.