Kapewu? Krótki słowniczek dawnych slangów
Dziadek był baciarem, ojciec bikiniarzem i nie rozumiesz czasem, co do ciebie mówią? Myślisz, że na Bałutach mówiło się bałakiem? Ten leksykon zwrotów z dawnych slangów i gwar miejskich powinien nieco ułatwić ci życie.Thorus88
1. Antek – warszawski ulicznik, łobuz, zawadiaka
2. Ancymon – psotny chłopak, hultaj
3. Baciar – łobuz,
Menela brakuje.
@obibokaleksandrowski: Nie mogę się bardziej nie zgodzić, ale czy to się nie odnosi również do 95% społeczeństwa? Ludzi którzy nie potrafią patrzeć dalej niż kawałek swojgo nosa? Ludzi którzy postrzegają rzeczywistość tak, jak ją znają? Nie zdolni na chwilę włożyć czyjeś buty? Chociaż przez chwilę iść boso.