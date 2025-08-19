Hity

tygodnia

Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
2537
Akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.
2236
W nocy ukradli mi Ursusa z przyczepką, proszę o wykop efekt
1857
Produkty w kebabie przeterminowane o 11 tygodni.....kara....1000 złotych
1619
"Czy pan to zrozumiał? Czy pan to zrozumiał?!" Policja z okręgu jeleniogórskiego
1665

