32% firm uważa, że "nie da się" prowadzić biznesu w Polsce
Zdaniem 32 proc. polskich firm "nie da się" prowadzić biznesu w kraju - wynika z "Barometru Przedsiębiorczości 2025". Wśród największych barier Polacy wymieniali biurokrację i regulacje (53 proc.)przemyslaw-tabor
Komentarze (104)
najlepsze
Średnia UE 35-40 euro za godzinę
Polska 12 euro za godzinę
Polski przedsiębiorca: nie da się prowadzić u nas firmy i trzeba ściągać murzyna!
@Latarenko: Według niektórych wykopków-przedsiębiorców w Polsce nie da się prowadzić firmy bo pracownik dużo kosztuje i trzeba mu dawać wypłatę opłacać składki xD
@PepikPL: Silni wobec słabych i słabi wobec silnych. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Rządy Pinokia zrobiły z nas kolonię ekonomiczna. Z resztą zgodnie z planem wielkich banków.
Banksterzy to banksterzy bez znaczenia czy są w polityce czy nie. A jak wiemy pan ex premier był rasowym banksterem.
Klasyk.
ZUS, jakiś lokal, koszty typowe, księgowość, VAT, dochodowy.
Niestety typowy wypok na etacie nie ogarnia kosztów DG.
@Ka4az: 11 tys. to po odliczeniu VAT to zostaje 8943zł. A gdzie pit i zusy?