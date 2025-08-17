Warto też dodać że Chińska Kolej Dużych Prędkości którą wszyscy się tak podniecają jaki to wielki rozwój i wielki skok wygenerowała tylko wielkie zadłużenie i same straty, bo budowa i utrzymanie takiej infrastruktury jest cholernie drogie, a w skali całego kraju korzysta z niej mały % społeczeństwa. Generalnie Chiny lubią duże inwestycje na pokaz, bez analizy ekonomicznego i praktycznego zastosowania. Ma być wielkie, majestatyczne i robić powierzchowne wrażenie. Taka Wieża Babel