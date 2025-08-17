Koniec chińskiego snu: inwestycje zagraniczne w dół o 99%
W ciągu trzech lat inwestycje zagraniczne w Chinach spadły aż o 99%, z 344 to zaledwie 4,5 miliarda dolarów. To poziom najniższy od 33 lat kiedy wizerunek Chin legł w gruzach po masakrze na placu Tienanmen.Manah
Tymczasem chińskie inwestycje za granicą to już 162 miliardy dolarów rocznie. To 36 razy więcej.
Po prostu zmienił się wektor przepływów finansowych. Chiny przestają być bieda-państwem, dla którego zagraniczne inwestycje to "być albo nie być", a same stają się zagranicznym inwestorem w biedniejszych krajach.