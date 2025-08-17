Jak grzyby po deszczu
Kolejna porcja mądrości spod łódzkiej giełdy. Absurdalne tłumaczenia, interwencje policji oraz potrącenie. Ale...widać światełko w tunelu! Rozdziały: 00:00 Intro 00:35 Dzień dobry 03:45 Rozmowa z policjantem 08:05 Odstawić dziewczyny 12:55 Trawiarze 25:01 Dynamiczne wyjście 28:41rybeczka
Gdy otworze film bezpośrednio na jakimś YT to już jest wszystko w porządku?
Widziałem ostatnio jakiś filmik chyba ze Szczecina, gdzie inny facet robił podobną akcję i merytoryka i sposób tłumaczenia delikwentom to zupełnie inny
Tacy ludzie są popierani, bo jest potrzebna jakaś przeciwwaga dla powszechnie panujące w społeczeństwie patologii. Ludzie mentalnie dalej żyją jakby w PRL, sypiąc tekstami o konfidentach, "zajmij się sobą" itd. Im się wydaje, że jak zaparkuję w miejscu niedozwolonym to walczą złym państwem niczym za caratu.
@Mariusz_z_Brighton: Jak można wymusić potrącenie przez auto będąc na chodniku? xD