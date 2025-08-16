Materiał przyszłości jest mocniejszy od stali
Mocniejszy od stali, lżejszy od aluminium, samonaprawialny z pamięcią kształtu. ATSP ma cechy jak z filmu SF.BeLpHeR
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Mocniejszy od stali, lżejszy od aluminium, samonaprawialny z pamięcią kształtu. ATSP ma cechy jak z filmu SF.BeLpHeR
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (33)
najlepsze
Hmmm jest potencjał żeby to udupić w zarodku.
Niezezpieczna o tym pisać.
Warto dodać że scena przechodzenia przez kraty w Terminatorze 2 była improwizowana. Robert Patrick miał otworzyć kratę kluczem zabranym strażnikowi, ale obsługa planu go zgubiła więc aktor po prostu przeszedł przez kraty. James Cameron był pod takim wrażeniem, że postanowił zostawić tę wersję sceny w finalnej wersji filmu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No ale ogólnie żadna metoda póki co nie jest wydajna i tania na dużą skale, więc i zastosowanie jest niszowe.
Tutaj pewnie tak samo będzie przez długi czas. Przeniesienie czegoś