"morderca liczy na cud i skuteczność mecenas" - czyli klasycznie, bogolom wydaje się że ja mają wystarczająco dużo pieniędzy, to da się kupić żyda-papugę, który obroni cię w sądzie, nawet jak twoja wina jest bezsprzeczna. Gdyby był niewinny, to by za granicę nie spieprzał. Sąd powinien to uwzględnić przy wydawaniu wyroku.



Tak samo jak on nie przejmował się ofiarami, tak samo ja nie przejmuję się losem sprawcy, jest dla mnie bezimiennym zlepkiem Pokaż całość