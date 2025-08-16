Sprawa Majtczaka i szalikowca z Katowic. "Już może czuć się wolny"
9 września w Piotrkowie Trybunalskim rozpocznie się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1. Jak podaje "Fakt", jego obroną zajmuje się Katarzyna Hebda, znana z głośnych spraw karnych.Kolekcjoner_dusz
Tu się inaczej naprawdę nie da :/
Szkoda że kończy się ona tam gdzie zaczynają się PIENIĄDZE, i artyści w branży prawniczej, którzy korzystając z kruczków prawnych (będących następstwem zawiłych przepisów) będą próbowali wykorzystać nawet najmniejszą nieścisłość formalną, by odwrócić uwagę od istoty sprawy.
Tak samo jak on nie przejmował się ofiarami, tak samo ja nie przejmuję się losem sprawcy, jest dla mnie bezimiennym zlepkiem
@shootcapital: Najgorsze jest to, że w wielu przypadkach im się nie wydaje, tylko tak jest.
-Zabójstwo całej rodziny
-Brak poczucia się do odpowiedzialności
-Ucieczka przed konsekwencjami
-Mataczenie z pomocą policji
-Bogata i wpływowa rodzina
ale on nie uciekł z miejsca wypadku