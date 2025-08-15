Przecież prezes nie będzie z własnej kieszeni od dwudziestu lat dokładał ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Btw ciekawe na co pomoc przeznaczona - może na logo za kilka milionów wygenerowane w spółce córce albo też szkolenia za miliony również generowane w ten sposób, bo szkolenia to chyba najlepszy sposób na wypranie pieniędzy z dotacji ¯\(ツ)/¯