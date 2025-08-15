Mistrzostwo w uzyskiwaniu dotacji od państwa osiągnęła firma Comarch. Od 2003 roku do dzisiaj państwo wypłaciło w sumie 903 271 059,51 zł (0,9 MLD). Praktycznie każdego roku otrzymują po kilka dotacji na kwoty rzędu kilku czy nawet kilkudziesięciu milionów złotych.
Źródło: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
Comarch S.A. pobrała w ostatnich 23 latach działalności ponad 900 mln zł
Mistrzostwo w uzyskiwaniu dotacji od państwa osiągnęła firma Comarch. Od 2003 roku do dzisiaj państwo wypłaciło w sumie 903 271 059,51 zł. Praktycznie każdego roku otrzymują po kilka dotacji na kwoty rzędu kilku czy nawet kilkudziesięciu milionów złotych Źródło: https://sudop.uokik.gKonwersatorZabytkow
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
Btw ciekawe na co pomoc przeznaczona - może na logo za kilka milionów wygenerowane w spółce córce albo też szkolenia za miliony również generowane w ten sposób, bo szkolenia to chyba najlepszy sposób na wypranie pieniędzy z dotacji ¯\(ツ)/¯
https://strefainwestorow.pl/notowania/spolki/PLCOMAR00012/wyniki-finansowe
ciekawe kiedy wyszukiwarka będzie na celowniku RODO i zostanie zablokowana jak księgi wieczyste?
zawszemialemlebdointeresow.jpg
A o Kulczyku szkoda pisać, bo to dopiero przekręt. Jego pierwszy biznesem były auta dla rządu. Wtedy nie istniało prawo o przetargach, więc kupił Volkswageny i sprzedał z odpowiednią marżą XD Grunt pod Stary Browar kupił jako teren pod park. No i nie zapominajmy o