Brak wyobraźni czy życiowego doświadczenia? Młodzi ludzie toną w długach
Komentarze (198)
najlepsze
@Zanzazaar: Myślisz, że konsumpcjonizm prowadzi do szczęścia?
A może wystarczy sobie zadać jedno, proste pytanie: Kto na tym zarabia gigantyczne pieniądze?
@tomasz-aleksander-barania: Biali Amerykanie i Chińczycy. W dalszej kolejności Arabowie i ruska oligarchia. Mam nadzieję, że pomogłem.
@janekplaskacz: Pamiętaj zawsze prości ludzie potrzebują wroga - na tyle konkretnego, żeby mu dać twarz i na tyle abstrakcyjnego, żeby móc obwinić go o wszystkie nieszczęścia które go spotykają.
@zdzichpolspzoo: u mnie ta nadwyżka szła na kumulacje oplat i napraw za auto, ewentualnie rodzinne wakacje
A jeśli ktoś dostał mieszkanie w prezencie — to nie tylko wygrał życie, ale od razu w wersji premium, z darmowym DLC „spokojny sen”.