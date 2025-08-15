Hity

tygodnia

Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4375
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3938
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
3704
582 tys. na zwalczanie uprzedzeń jurorów w konkursach muzyki klasycznej xD
2939
Rząd wyłączył mapę wstydu. Tak sprawdzisz, na co przepalane są pieniądze z KPO
Rząd wyłączył mapę wstydu. Tak sprawdzisz, na co przepalane są pieniądze z KPO
2738

Powiązane tagi