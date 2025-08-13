Festiwal pierogów w Krakowie - kolejne granice przekroczone (10zł/szt)
Pierogi na Małym Rynku czekają na ich wielbicieli na stoiskach 16 wystawców. Obok tradycyjnych pierogów ruskich czy z mięsem można znaleźć np. nawiązujące do modnej czekolady - pierogi dubajskie (czekoladowe ciasto i pistacjowe nadzienie), z jeżynami, pierogi bigosowe, z kaczką i jabłkiem, o smaku gokoboji
W ogóle to jest typowa łapanka na turystów, zresztą kolejna jak te wszystkie jarmarki. Nikt z Polski tam nie je. Jak miasto może do tego dopuszczać to się w pale nie mieści
Jak komuś te pierogi pasują to kupuje, a jak nie to nie.
@enterprize: Miłością oczywiście ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Podcast_Echa_Antyku: dokladnie, mnie lata i powiewa ile kosztuje pierog na jego festiwalu - ktos ma fantazje placic to niech placi