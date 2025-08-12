Polka odkryła antymaterię, którą dotąd znano tylko z teorii.
Polka pracująca w zespole eksperymentu BASE w CERN, po raz pierwszy w dziejach stworzyła kubit z antyprotonu cząstki antymaterii. Do tej pory istnienie takich kubitów było wyłącznie przedmiotem hipotez.Oline
- #
- #
- #
- #
- #
- 56
- Odpowiedz
Komentarze (56)
najlepsze
@Wisent_14: bardziej by to pasowało do turbinki kowalskiego (która działała równie dobrze co magnetyzery do paliwa ( ͡~ ͜ʖ ͡°))
Bo zderzak Łągiewki faktycznie działał (mimo różnych głupot które sam Łągiewka opowiadał). Istniały działające zgodnie z założeniem prototypy. To coś co faktycznie istniało i działało jako wynalazek ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tyle że w samochodach nie miało to praktycznego zastosowania.
Komentarz usunięty przez autora
@Mordall: Nie bądź śmieszny, nowoczesne technologie na szeroką skalę w Polsce? Przecież to niepewna inwestycja, a wykopki chcą tylko takich innowacji które wychodzą. Coś jak granie w totolotka. Dołożymy się do wygrywających losów i dzielimy kasą, za przegrywające losy niech inni frajerzy płacą
@Mordall: kopalnie, limity CO2 i przejęzyczenie Kaczyńskiego?
4 lata temu juz więziła antyproton
Spotkanie, podśmiechujki z tego co mowi i robi (wszyscy widzą, że to Copy-Paste z internetu), przy kolacji sama przyznaje, że w sumie tak jest a następnego dnia okazuje, że to ogromny potencjał i przełomowa praca.
Pewnie to z czegoś wynika a i zakładam, że zdarzają się wyjątki.
@AutoParowka: Jesteś przykładem dlaczego każdy odnoszący sukcesy naukowiec nie powinien wracać do Polski