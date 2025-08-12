Chciałbym Wam pokazać klasyczne polskie cwaniactwo i kombinatorstwo w najlepszym wykonaniu.
Pani prowadzi saunę, w trakcie covida prowadziła działalność mimo obostrzeń. Wiadomo, że za płatności nie są wystawiane żadne potwierdzenia wpłat czy rachunki (kto by się tym przejmował ;)) - wszystko rozliczane jest w gotówce. Osoby pracujące też rozliczaj pod stołem.
Mimo tego złóż wniosek o dotację (410 336 tysięcy) oraz idź do radia ponarzekać jak to Ci było ciężko i mów, że Ci się należy.
Komentarze (32)
najlepsze
@YellowMazdamer: nie zgadzam się z tym - mimo wszystko te przewały to kropla w morzu podatków które płacimy i nie należy wylewać dziecka z kąpielą
Co nie znaczy że należy się godzić na frajerstwo - cwaniacy powinni być złapani, pieniądze zwrócone
Brawo! Obostrzenia były nielegalne.
Dotacja być może jej się nie należy, ale medal za waleczność jak najbardziej.
A najlepsze że kancelaria kandydata na prezydenta Menzen zajmuje się doradztwem w tego typu rzeczach, ale o tym nie wolno mówić bo doradzają zgodnie z prawem mrugając okiem do swoich
@dindu_snuffin Mowa o przedsiębiorcach korzystających z usług Mentzena i mająca gdzieś PLANdemię?