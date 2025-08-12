Najbardziej mnie kłuje to co nieoczywiste. Dotacja na dom mobilny tworzący mikrohotel. To mały dom całoroczny który stawiasz za darmo gdzie chcesz, na Mazurach, czy nad morze i korzystasz kiedy chcesz. Musisz go tylko wynająć od czasu do czasu, żeby był obrót.

A najlepsze że kancelaria kandydata na prezydenta Menzen zajmuje się doradztwem w tego typu rzeczach, ale o tym nie wolno mówić bo doradzają zgodnie z prawem mrugając okiem do swoich Pokaż całość