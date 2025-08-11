Prokuratura uznała, że przewrócił go wiatr "Policjant pchnął go z całym impetem"
Kolejny przykład patologii policyjnej i prokuratorskiej w Polsceqba2004
Komentarz usunięty przez moderatora
@TatusBogus: Takie mieli rozkazy i jak dla mnie i tak zbyt łaskawie podchodzili do sprawy.
No ale społeczeństwo jest głupie, więc co się dziwić.
H-j z tego że pandemia, debil musi iść do lasu, bo nie wysiedzi w domu kilku dni xd
@wujcio_dobra_rada: ale on czyta wykop? Może zadzwoń do niego?
Bandziory? Czasem policja to dla nich nadzieja (patrz na sprawę Sebusia M)