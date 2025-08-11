Syn konał na ulicy, a policjanci się przyglądali!. Zarzuty wobec policjantów
Miłosz (21 l.) konał na środku drogi po brutalnym pobiciu pod dyskoteką w Starym Dzierzgoniu. Obok stali dwaj policjanci Damian P. i Grzegorz G. którzy zamiast ratować życie, mieli świecić latarką i dyskutować! Nie wezwali pogotowia, nie podjęli reanimacji.Mneo
Komentarze (64)
@yosemitesam: Całe szczęście skrajny margines intelektualno-moralny nie jest "resztą społeczeństwa'
@Stuba: dlaczego nienawiścią? Prezydent Naszego Kraju tak mówił, że to szlachetne
jakże ja mały robaczek mógłbym się kłócić z autorytetem moralnym
Czyli gościem nie zainteresował się totalnie nikt. W sensie wezwania pogotowia. Wszyscy stali nad nim i patrzyli, jak umiera? Imprezowicze nic? Ochrona nic?
Też niezły szok. 6 lat dla kolesia co gołymi łapami zabija na ulicy.
https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/2/wynik/gm/221603
Policjanci pewnie dyskutowali o tym, że panowie mieli gentleman agreement i nie należy się wtrącać, moim zdaniem prawidłowa reakcja.
"wiejska dyskoteka jest wtedy, kiedy szanse na ciążę i śmierć są takie same".
Zastanawia mnie gdzie są służby i kto pozwala na takie akcje w XXIw. Głupota oprawcow i pozostaje smutek bliskich. Wyrazy współczucia dla nich.
Kary za takie pobicia ze skutkiem śmiertelnym powinny być znacznie większe. Czym innym jest obrona, a czym innym jest atak. Może gdyby kary były bardziej surowe, nawet
Dla mniej kumatych: policjanci nie wezwali pogotowia do pobitego człowieka leżącego na ziemi.
A to za co został pobity, czy mu się należało, czy na grobie jest srebrne bmw i czy to stan umysłu to inne kwestie.