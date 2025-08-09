Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Kuriozalna kara dla kierującej autobusem miejskim. Za wystawienie za szybę zielonego, pluszowego jamnika Solaris, zostałstarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Kuriozalna kara dla kierującej autobusem miejskim. Za wystawienie za szybę zielonego, pluszowego jamnika Solaris, zostałstarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (19)
najlepsze
@starnak: To taka naklejka przeszła certyfikację? Jak to możliwe.
Bareja to lubi.