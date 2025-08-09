Jak rozliczyć jacht z KPO? Kiedy bitcoiny kupione z KPO można sprzedać?
Afera KPO bulwersuje, jednak zwrot tych środków nie będzie prosty, a wręcz wydaje się niemożliwy. Jacht z KPO kupiony nie zostanie odebrany.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (25)
Jakby chcieli się zabezpieczyć przed kryzysem to by najpierw kredyty pospłacali w czasie prosperity żeby potem nie żebrać o kasę na raty lub nie ogłaszać upadłości.
To czemu Morawiecki wpisał takie działanie do KPO i czemu nikt mu tego nie wypomina?
@BlackAnubis: przewał kasy jak tylko można i to ciągle wśród tych co i tak te kasę maja.
- portal społecznościowy dla graczy za - 1mln złotych
- bodajże strona z sukniami ślubnymi za - ~500tys złotych
- forum na phpbby przemo jakiegos miasta - 16tys złotych itd.
Był jeden warunek strona musiała działać 2 lata i tyle
Dziwnym trafem całe te wąłki sa z okolic gdańska czyżby mafia alpen gold znowu odżyła po
