Nic nie naprawią bo te projekty są zgodne z regulaminem naboru, winna jest osoba który ten regulamin stworzyła, prawdopodobnie jest to PARP, a bynajmniej taki napis widnieje na regulaminie, tym samym doszło do gigantycznego przewału pieniędzy na zachcianki przedsiębiorstw które my musimy spłacić a nic znaczącego nie wnoszą w gospodarkę a wręcz odwrotnie, prowadzą wręcz do demoralizacji i nieuczciwości konkurencji