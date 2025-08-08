Minister funduszy i polityki regionalnej tłumaczy się z afery KPO qba2004 qba2004 z rmf24.pl dodany: 2 godz. i 43 min temu # kpo# polska# afera# januszebiznesu# finanse To Znalezisko było promowane w ramach usługi Wykop Poleca przed osiągnięciem wymaganego progu wejścia na Stronę Główną. Obecnie to Znalezisko nie jest już objęte promocją. Info 37 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (37)
najlepsze
Bynajmniej =/= przynajmniej
Koniec p-----------i
Cele pochodzą z KPO. PARP jest jedynie wykonawcą. Czyli odwala brudną robotę od przygotowania papierów, nabory i weryfikacje.
Pierdu pierdu. Wyniki kontroli we wrześniu? Czyli jakieś raporty w październiku, konsekwencje o ile będą jeszcze później. Na przeczekanie, zmęczenie tematem i wyciszenie liczą i tyle.
Tak się kończy zaufanie jakiemukolwiek politykowi, zawód jak po pierwszej szkolnej miłości