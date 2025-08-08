Łukasz Żak miał od miesięcy telefon z celi i kontaktował się z nową kochanką
Żak miał też próbować manipulować uczuciami swojej byłej partnerki, Pauliny, aby zeznawała na jego korzyść. To ją ciężko ranną zostawił na Trasie Łazienkowskiej.123_
Komentarze (51)
najlepsze
Tak zwany cellphone (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Jakie konsekwencje poniesie Służba Więzienna?
Zgaduję: żadne?
mógłby Pan redaktor poprosić rzecznika tego aresztu o odpowiedź na pytanie i dopiero opublikować artykuł
@isiaczek: Ale dlaczego wszyscy? Może tylko jeden z nim współpracuje? Dlaczego chciesz odpowiedzialności zbiorowej?
@isiaczek:
Telefon z celi to jakaś nowa marka telefonów, czy materiał z jakiego jest wykonany?
Kurde, to kiedy on zdążył sobie znaleźć nową kochankę po wypadku? Kiedy ukrywał się przed policją? Pewnie jakaś lampucera sama do niego napisała w social mediach. Kobiety mają jakiś fe tysz na punkcie morderców.