kontaktował się z celi z nową kochanką

manipulować uczuciami byłej partnerki, którą zostawił ciężko ranną

Kurde, to kiedy on zdążył sobie znaleźć nową kochankę po wypadku? Kiedy ukrywał się przed policją? Pewnie jakaś lampucera sama do niego napisała w social mediach. Kobiety mają jakiś fe tysz na punkcie morderców.