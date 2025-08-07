Nagranie z zatrzymania: Pijana i bogata Karyna myśli, że jest ponad prawem
Autentyczne nagranie z zatrzymania bogatej i pijanej kobiety, która myślała, że jest ponad prawem. Nagranie pokazuje, jak jej aroganckie zachowanie wobec policji szybko doprowadziło do eskalacji sytuacji. Pomimo wysokich zarobków, zabrakło jej podstawowego szacunku dla prawa.BodycamPL
Komentarze (21)
najlepsze
Szybka akcja: alkomat i do widzenia, ew. mandat za przekroczenie prędkości.
A tutaj wielka akcja i nie do końca wiadomo do czego oni zmierzają.
Jeden wilk by wyciągnął alkomat i skończył tę błazenadę, zwyczajnie oszczędzając czas i pieniądze podatników. Bo tyle czasu pracowników publicznych zwyczajnie nie jest warte tępej karyny.
Drugi wilk napawał się serialem i z ulubieniem oglądał jak profesjonalizm i spokój policjantów zderza się z karyną, której niezbyt lotny umysł nie wie, z której strony ugryźć temat, żeby wyjść z kłopotów. Mieliśmy różne fazy i zwroty akcji. Mieliśmy przede
Oh, wait ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A jednocześnie na ustach hasełka o równości. ( ͡° ͜ʖ ͡°)