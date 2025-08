Wkurzyłeś się komentarzem jakiegoś człowieka na X i podwijasz rękawy aby go wyjaśnić? To lepiej daj sobie spokój bo najprawdopodobniej jest to bot. Nie wiadomo czy to prawda ale lepiej tłumaczyć sobie ludzką głupotę w tego typu miejscach tym, że jest to bot niż prawdziwy człowiek.