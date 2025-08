nie dziwie sie. naruszenia i tak sa juz obslugiwane przez AI/boty (jak zwal, tak zwal), a ludzie przegladaja dopiero szczegolowe przypadki. i to co trafia to jest horror. poznalem relacje z jednej firmy, ktora dostarcza ludzi do moderacji contentu dla duzej spolecznosciowki i ci ludzie ogladaja naprawde drastyczne tresci. po drugie osoby, ktore tam zostaja na dluzej, sa brzydko mowiac "p--------e" na swoj sposob, wiec tak jak na wykopie, trzeba miec predyspozycje Pokaż całość