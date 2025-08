No dobrze, nie mam problemu z tym. Jak pójdę do nich, zamówię dorsza atlantyckiego jak było napisane a dostanę coś innego to zjem. Również potem z miłą chęcią zapłacę i nawet dam napiwek. Problem w tym że zapłacę w pieniądzach z Monopoly, mi tam różnicy nie robi ale skoro pan lubi bawić się w oszustwa to zapraszam do gry.