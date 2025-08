o nie psy szczekają? ludzie patrzcie, znaleźliśmy ten jeden, jedyny raz kiedy psiarzom przeszkadza że psy szczekają!

jak kundel biegający luzem po lesie wybiega z zębami i obszczekuje każdego przejeżdżającego rowerzyste to tylko chce sie bawić

jak ujada zamknięty przez 10 godzin w bloku gdy pańcia w pracy to jest ok



a tu jest! ta jedyna sytuacja gdy psiarzom sie nie podoba szczekanie