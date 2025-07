Chłop pokazuje na futrynie trzecią kreskę dokąd woda dotarła w zeszłym roku porównując z powodziami z lat ubiegłych. Przecież on za kilka lat będzie czwartą rysował i znowu będzie płacz jak to władza nic nie robi. Rozumiem pomoc po nagłych, nieprzewidzianych kataklizmach, ale życie na terenie zalewowym to ciągłe czekanie kiedy znowu to wszystko p--------e.