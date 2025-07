Wiedźmin omal nie spadł z Płotki, która stanęła dęba, gdy potworny pisk przeciął powietrze.

- Co to było?!, zapytał wystraszony Jaskier.

- Zaraza! To banshee! Uważaj, Ja...

Nie dokończył, chwilę potem powietrzem wstrząsnęło potworne wycie, wizg i kwilenie, od których włosy podnosiły się i opadały, zagłuszając pisk potwora, Jaskier i Geralt polecieli na ziemię.

- A to co do k...?

- Tfu! Tym razem to tylko wycie deweloperów, gdy ceny spadają.