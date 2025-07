Takie marki wschodzące czesto się starają, np Kumho koreańskie teraz sie przebija do europy, chinskie zeteksy goodride, dużo opon cieżarowych typu blacklion kwestia ile kosztuja i co oferuja. Sam starałem sie kupowac srednia premium kiedys sie na vredesteiny nadziałem 4 opony i 3 pekł kord w srodku opony, no i takie sa te marki premium, a teraz 5 letnia prielli czy michelin cała popekana