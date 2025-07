Dziwna polityka Scott'a. Inne marki też tak miały ale się z tego wyleczyły. Co prawda faktem jest, że mechanik w serwisie lepiej przygotuje rower do jazdy i wyda ustawiony na miejscu ale to nie jest jakaś rakieta, że nie można wstępnie przygotować roweru i klientowi zostawić tylko dokręcenie kilku elementów co jest proste jak ktoś ma pół klepki w głowie. A tłumaczenie, że podczas transportu może się skopać to trochę dziecinne jest Pokaż całość