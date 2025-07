Nie wiem co ci ludzie to mają w głowach. Niezaszczepiony dzieciak - mają tego świadomość. I... jadą do Afryki, gdzie są cuda, malarie, febry, dury. Nawet normalnym podróżnym zaleca się wykonanie pakietu szczepień na choroby występujące tam. Do tego najpewniej nie biedni, bo jeśli stać na wyjazd do Afryki... no ale za pieniądze rozumu się nie kupi :)