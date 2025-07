Pokaż całość

Od roku jezdze leciutko podciagnietym dusterem 4x4 (185koni) wiec zaparkowane auto wyprzedzi jak sie nacisnie gaz 2 dni wczesniej.Wiecie jak ludzie reaguja na bycie wyprzedzanym dacia? To jest cyrk.Jadacy spokojnie ludzie potrafia redukowac i deptac do podlogi a jak wyprzedze to siedziec 30cm na dupie.To nie tylko moje spostrzezenie. Znajomy ktory kupil takie samo auto tez to zauwazyl.Jadacy sobie spokojnie janusz potrafi deptach to 150/h i z---------c ile wlezie potem zeby