Ch&j w dupę tym biurokratom.

Przez ich decyzje życie Europejczyka staje się nieustannie coraz droższe. Mieliśmy wcześniej te fabryki "rzeczy za 5 zł" w Europie i unijne przepisy wykończyły to wszystko i stały się nieopłacalne, więc przeniesiono produkcję do Chin a teraz nagle "bronimy interesów europejskich producentów", można to tylko wyśmiać.