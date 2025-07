Co za ułomki piszą, „nie jest źle”. Jest, bo praca za którą mają płacone zaczyna się po wydaniu paczek. Potem na złamanie karku rozwożą żeby skończyć o normalnej godzinie. To są pracownicy wypchnięci na fikcyjne b2b, którym kodeks pracy powinien zapewniać 8 godzinny dzień pracy. Najpierw jest godzina, potem dwie a niedługo będzie 12. Niektórzy dają się dymac na więcej niż 8 więc mentalność robola-niewolnika każe równać do dołu.