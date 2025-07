Policja w Opolu nie ma pojęcia, że we Wrocławiu Rafał H. blokował ruch. Ci we Wrocławiu nie wiedzą, co działo się - a działo się sporo -w województwie śląskim. Efekt jest taki, że 37-latek przestał zagrazać życiu innych dopiero wtedy, kiedy pofatygowali się do niego... przedstawiciele wypożyczalni.