zwiększania liczby mężczyzn na studiach medycznych mogłyby doprowadzić do pogorszenia jakości

"Kobiety

Pokaż całość

no tak, jak na dobrze platnych stanowiskach brakuje kobiet czy lgbt to trzeba dawac dodatkowe punkty, sztucznie wymusic wyrownanie populacji itpale jak w dobrze platnym zawodzie jest nadmiar kobiet to w sumie jest ok i niezdrowe jest sztuczne wymuszanie zmiany sytuacji