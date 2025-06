Fundacji Greenpeace Polska

Pokaż całość

Czekaj czekaj, fundacja, która nawet nie ma 1% funduszy z PIT/zbiórek a niemal wszystkie pieniądze od prywatnych podmiotów/osób. Ta sama fundacja która w 2022 roku blokowała i zaskarżyła do Komisji Europejskiej budowę muru na granicy polsko-białoruskiej. Ta sama fundacja co ma problemy z naszymi kopalniami, ale już 50 km dalej u niemca są ok?Dokładnie ta Fundacja, co jednym z jej głównych sponsorów jest European Climate Foundation, gdzie w zarządzie siedzi