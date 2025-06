Tak to jest, jak nie ma kapitału na rozwój, elita inżynierów emigruje, a dorobek naukowy Europy jest komercjalizowany w USA (np. MP3 wynaleziony na uniwerku w Niemczech przyniósł krocie Apple’owi z jego iPodem). Dla mnie to zupełnie niezrozumiałe, że Europa tak słabo inwestuje w technologie cyfrowe. Przecież rozwój usług cyfrowych jest względnie tani – wystarczy opłacić inżynierów, prąd i sprzęt. W porównaniu do kosztów np. w branży farmaceutycznej to pikuś.